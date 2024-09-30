Высокогорную канатную дорогу «Орбита» на Архызе сдали в эксплуатацию

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Кавказ.РФ построил десять лет назад курорт фактически с нуля. Это один из семи объектов инфраструктуры, введённых в эксплуатацию институтом развития Кавказ.РФ с момента передачи курорта управляющей компании «Горные вершины».

В прошлом году «Архыз» перешел к частному инвестору. При этом государство, в лице института развития, продолжает участвовать в его судьбе. Новой управляющей компании передан ряд инфраструктурных объектов, которые были завершены Кавказ.РФ. Среди них гараж ратраков, две кабельные линии, дамба, автомобильная парковка в поселке Романтик, магистральные сети, обустроенная автодорога и сейчас — эта новая канатная дорога.

По словам исполнительного директора Кавказ.РФ Хасана Тимижева, на новом объекте завершены все строительно-монтажные, пусконаладочные работы, а также процедура по вводу объекта в эксплуатацию.

«Протяжённость „Орбиты“ 2376 метров, в час она сможет перевозить порядка 1200 человек. У канатки один из самых длинных безопорных пролетов на территории страны — 780 метров. По ней будут курсировать десятиместные гондолы, две из которых оснащены стеклянным полом для максимальных впечатлений. Так что, благодаря уникальной по своим техническим характеристикам видовой дороге, туристы смогут путешествовать по самым живописным местам Архыза».

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