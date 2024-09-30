Компания из Наро-Фоминска запустила новую производственную линию

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Инвестпроект компании, в том числе, решает задачу по снижению доли импорта крышек на российском рынке.

На новой линии компания будет производить востребованную на российском рынке крышку формата CDL со сплошным ключиком без отверстия. Такая форма необходима для нанесения маркировки производителями напитков — клиентами компании «Арнест Упаковочные Решения».

«Арнест Упаковочные решения» за два года инвестировали более 15 млрд рублей в расширение производственных мощностей заводов компании, сообщил президент группы компаний «Арнест» Алексей Сагал.

«В рекордные сроки был построен новый современный завод в Ульяновске, в Наро-Фоминске мы сегодня запустили очередную линию. В ближайших планах — еще две линии в Ульяновске. Наша стратегическая цель — удовлетворять растущие потребности российского рынка и мы готовы инвестировать столько, сколько необходимо для того, чтобы на 100% алюминиевой банки для напитков было написано «Сделано в России».

Единственный завод по производству крышки в России запущен в подмосковном Наро-Фоминске в 2004 году. Он построен под одной крышей с другим крупнейшим предприятием компании — заводом по производству алюминиевой банки, образуя единый производственно-складской комплекс площадью более 40 тыс. кв. м. За 20 лет численность предприятия выросла в несколько раз и вместе с баночным производством составляет более 450 высококвалифицированных рабочих мест.

Завод принадлежит компании «Арнест Упаковочные Решения» — ведущему производителю алюминиевой упаковки для напитков в России. Всего компании принадлежит четыре завода по производству банки и единственный завод в России по производству крышки. Предприятия находятся в Московской, Ленинградской, Челябинской и Ульяновской областях.

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