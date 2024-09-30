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Производство

В парке «Машзавод» в Чебоксарах открыли новую линию по производству чугунного литья.

Резидент парка «Машзавод», ООО «Чугунолитейный завод», реализовал масштабный проект с объемом инвестиций в 87 миллионов рублей. В рамках программы «Обновление» предприятие получило льготный заем от Фонда развития промышленности Чувашии.

Изначально планировалось, что первая продукция будет выпущена в первом квартале 2025 года. Однако благодаря государственной поддержке проект удалось завершить уже в этом году. Важно отметить, что спрос на чугунное литье сейчас высок, и предприятие обеспечено заказами

Продукция новой линии востребована Российскими железными дорогами, предприятиями коммунальной и сельскохозяйственной техники, машиностроительными заводами и компаниями станкостроительной отрасли.

Напомним, что индустриальный парк «Машзавод», специализирующийся на машиностроении и металлообработке, был создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». На его территории планируется разместить не менее 15 малых и средних предприятий, что позволит создать около 500 рабочих мест.

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Производство, «Машзавод», «Чугунолитейный завод»
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    30.09.2418:49:22

    Рост произвлдства литья это показатель роста всей промышленности !

    Тут еще важно что это модернизированное производство что означат лучшее условия работы и улучшение качества и номенклатуры продукции.

    #1289689
    • Нет аватара Александр Петров
      01.10.2410:00:59

      Здравствуйте, солидарен с вами! Рост производства литья действительно является важным индикатором развития промышленности. Модернизация улучшает условия труда и повышает качество и разнообразие продукции, что положительно сказывается на всей отрасли.

      #1289713
  • Нет аватара Scooter
    01.10.2413:32:38

    Всего 87млн, и предприятие обеспечено заказами.

    Получается, что можно сразу же дальше расширяться.

    #1289731
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