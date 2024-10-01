Компания ООО «Антрел-Автоматизация» представила комплекс решений для птицеводства

На заседании Белгородского научно-образовательного центра «Инновации в АПК» был представлен и одобрен проект «Комплексная интеллектуальная система управления и мониторинга технологических параметров на основных этапах вывода и выращивания птицы» компании ООО «Антрел-Автоматизация».

© vk.com

Одобренный проект — это набор уже разработанных специалистами «Антрел-Автоматизация» решений для птицеводства, включающий:

1. Систему контроля типа обуви персонала в помещении птичника.

Разработка направлена на повышение биобезопасности птичников путем фиксации типа обуви персонала. Система с точностью до 99% определяет нарушения и производит непрерывный контроль в круглосуточном режиме. Решение позволяет контролировать соблюдение сотрудниками санитарных минимум и поддерживать необходимый уровень биологической безопасности в птичнике.

© vk.com

2. Интеллектуальная система подсчета и контроля качества куриного яйца.

Интеллектуальная система предназначена для ситуационного контроля качества и автоматического подсчета куриного яйца с точностью до 99%. Система способна производить анализ в различных условиях освещения и запыленности, а также подходит для всех типов конвейерных лент. Лежащие в основе решения технологии машинного зрения позволяют определять количество проходящих по конвейерной ленте яиц, их размер и наличие трещин, повреждений и других дефектов целостности.

3. Система управления камерой газации.

Система управления камерой газации — это автоматизация процесса дезинфекции яиц, поступающих в инкубатор. Система обеспечивает постоянный мониторинг параметров окружающей среды, что способствует созданию оптимальных условий для дезинфекции. Автоматизированные процессы позволяют сократить время обработки яиц и повысить общую эффективность работы инкубатора. Благодаря ее внедрению минимизируется контакт оператора с опасными веществами, повышается точность дозировка формалина и аммиака и контролируется время газации.

4. Автоматизированная система управления инкубационными и выводными машинами.

Инкубационные и выводные машины предназначены для предварительной инкубации куриного яйца. Одно из условий правильного развития эмбриона — поддержание необходимых климатических условий на разных этапах инкубации. Система контролирует и поддерживает заданные для каждой секции параметры климата. Входящее в состав системы управления отечественное оборудование обеспечивает независимость ее работы от зарубежных поставщиков запасных частей и доступное обслуживание.

© vk.com

5. Рамка дезинфекции.

Разработанная рамка дезинфекции служит для обработки персонала, входящего в птичник, дезинфицирующим раствором посредством форсунок, расположенных по всему периметру рамки. Внедрение рамки дезинфекции позволяет сохранять и поддерживать текущий уровень биологической безопасности на предприятии. Благодаря простой и удобной конструкции её можно использовать в любых производственных помещениях.

© vk.com

6. Симисторный регулятор мощности СРМ-01

Компания разработала однофазный симистор регулятор мощности, а также электронную схему, разводку печатных плат и программное обеспечение для ПЛК. Назначение симисторного регулятора мощности — регулирование переменного напряжения в сетях 220 В 50 ГЦ, а также как автономное управление уровня мощности, выделяемом в нагрузке, так и как дистанционное в составе системы автоматизации. Регулятор может использоваться в различных областях, таких как отопление, освещение, электродвигатели и прочих, что делает решение универсальным.

7. Система управления микроклиматом птицекомплекса.

Система предназначена для поддержания оптимальных параметров микроклимата в птицеводческих комплексах различных площадей и мощностей. Функционал заключается в измерении и контроле показаний датчиков температуры, влажности и концентрации углекислого газа в помещениях комплекса. Также система управляет исполнительными механизмами, в том числе вентиляцией, системами обогрева, поения и кормления. Преимущества внедрения решения в производство — оптимизация условий содержания птицы, простота экспулатации, рациональное использование энергоресурсов, экономия корма.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.