РЖД спустя 40 лет состыковали второй путь «золотого звена» БАМа

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РЖД спустя 40 лет состыковали второй путь западного и восточного БАМа на месте укладки символического однопутного «золотого звена», следует из сообщения компании.

Первого октября 1984 года на станции Куанда в Забайкальском крае состоялась торжественная церемония укладки символического «золотого звена», которое соединило западный и восточный БАМ."

Сегодня, 40 лет спустя, на этом же месте железнодорожные строители снова делают стыковку, только уже второго пути… Заключительное звено стало частью двухпутной вставки, которую построили на перегоне Куанда — Куандинский. Кроме 5,8 километра пути, железнодорожники смонтировали 16,5 километра контактной сети и 22 километра линий связи", — говорится в сообщении РЖД.

Новая двухпутная вставка вместе с другими объектами, которые строятся на линии Таксимо — Новая Чара, в перспективе позволит увеличить провозную способность участка с 38,4 до 52 миллионов тонн в год.

По видеосвязи из Иркутска, Тынды, Хабаровска, Северобайкальска и Тайшета к церемонии присоединились ветераны БАМа — непосредственные участники «золотой стыковки», в их числе Иван Варшавский, который ей руководил.

Хочу поблагодарить всех, кто сегодня добросовестно трудится на объектах Восточного полигона: проектировщиков, строителей, энергетиков, железнодорожников, бойцов строительных отрядов. Своим трудом вы доказали, что являетесь достойными преемниками старшего поколения строителей БАМа.

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