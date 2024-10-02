Кубанский предприниматель открыл ягодную ферму благодаря гранту

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Предприниматель Александр Пустовойт из Тимашевского района Краснодарского края открыл свою ягодную ферму.

Александр Пустовойт представил на конкурс по предоставлению грантов бизнес-проект по выращиванию голубики. Его целью является производство ягод голубики ранних сортов созревания «Дюк» и «Блюкроп». Производимая продукция является экологически чистой. Согласно плану, посадки голубики ежегодно будут давать от 800 до 15 200 кг ягод.

Голубика — одно из новых направлений в ягодной отрасли Кубани. Это импортозамещающая продукция, поэтому мы заинтересованы, чтобы ее производство росло. Для помощи тем, кто начинает свой бизнес, мы при поддержке Минсельхоза России предоставляем гранты «Агростартап», которые покрывают значительную часть затрат на реализацию бизнес-проектов.

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