в Усть-Лабинском районе открыли завод кормов

© kuban24.tv

Новое предприятие — часть холдинга «Прогресс Агро» — будет выпускать натуральные продукты для зоомагазинов, приютов для животных и рыбных хозяйств. В проекте участвуют партнеры из Норвегии и Китая.

«Я считаю, нам повезло с норвежскими партнерами, поскольку они являются поставщиком технологий, они знают, как делать этот корм. Они на рынке уже очень давно, входят в топ-3 компаний, которые продают этот продукт. Когда приехали на наш завод, когда мы его строили, они были поражены, что у нас будет такое современное оборудование. Мы провели уже тестовые работы вместе с коллегами из Норвегии, получили их одобрение, они были поражены качеством», — отмечает советник генерального директора «Прогресс Агро» Олег Буркацкий.

Новое производство отличается высокой степенью автоматизации и сочетает технологии Востока и Запада. Норвежцы отвечают за точность и стабильность рецептур, а китайские специалисты — за безупречную работу оборудования и высокое качество готового продукта.

«Оборудование, которое мы видим, предназначено для первичного измельчения продукта. За ним следует второй этап, который позволяет добиться более равномерного состава, улучшить свойства продукта и повысить скорость производства», — говорит инженер компании Гуо Юй.

Завод будет выпускать до 6 тыс. т корма в год. На первом этапе ключевыми потребителями его продукции станут рыбные хозяйства юга и других регионов России. Технологи «Прогресс Агро» отмечают, что высокопитательный корм, созданный по норвежским рецептам, позволяет быстро выращивать здоровую рыбу.

«Географически на данном этапе задача — отхватить лакомый кусочек по рыбным хозяйствам и территории Краснодарского края. В дальнейшем при развитии данной отрасли мы планируем замахнуться на поставки также и в сторону Сибири», — рассказывает директор по производству Вячеслав Насиров.

В ближайшей перспективе завод также начнет выпускать корм для собак и кошек на основе мясной продукции холдинга «Прогресс Агро». Корм будет богат белком и натуральными добавками из овощей, круп и полезных жиров. Его первыми дегустаторами станут собаки из приютов «Поводог», открытых фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» по всей стране.

«Разрабатываем рецептуры, корректируем рецептуры, подбираем компоненты для того, чтобы корм был питательный, чтобы он соответствовал всем требованиям безопасности. В наших кормах мы используем только натуральное сырье, не применяем никаких консервантов, улучшителей», — подчеркивает технолог Ольга Горобец.

Усть-Лабинский завод кормов — один из первых резидентов индустриального парка «Кубань», современной промышленной зоны за пределами города. К ней уже проложена первая на Кубани бетонная дорога — надежная, долговечная и рассчитанная на большие нагрузки.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈