Материалы, созданные служить во благо человечества

Компания «Гекса — нетканые материалы» была основана в 1998 году. Постепенно маленькая компания, в которой на момент основания работали три человека, стала одним из крупнейших производителей нетканых материалов и изделий из них.

Сегодня «Гекса» — это огромная команда специалистов разных областей, 5 заводов, 5 брендов, более 20 торговых представительств по всей России и в странах ближнего зарубежья.

Производственные площадки

Основа производства ГК «Гекса» — экструзивный метод переработки полимеров, включающий в себя технологию изготовления нетканых материалов по технологии «спанбонд» (от англ. «spun bond» — «связь нитей»), плоских полимерных нитей, полимерных листов, ламинацию, а также использование технологий клеевого соединения материалов, различного вида пропиток, флексопечати, ткачества, сваривания полимерных материалов при помощи ультразвука, каландрирования, термоформирования, перфорации перемотки и упаковки.

Первичное сырье, в основном, — полипропилен, полиэтилен — продукты нефтехимии. На заводах, входящих в состав компании, внедрены экологичные технологические процессы замкнутого цикла с автономным водоснабжением. Отходы регранулируют и перерабатывают, преимущественно в готовую продукцию.

В 1998 году был открыт Дубненский производственный филиал ООО «Гекса — нетканые материалы» и отсюда стартовало производство материалов и изделий под крылом группы компаний «Гекса». С момента запуска первой линии предприятие стремительно развивалось и наращивало производственные мощности. Сейчас завод выпускает сложные одноразовые комплекты медицинского назначения, а также изделия для медицины, косметологии, гигиены и спорта. Производственная площадка оборудована автоматизированными линиями по выпуску ряда специальных изделий: хирургических и процедурных масок, медицинских бахил. За четверть века на базе производственного филиала был создан экспериментальный цех, благодаря которому специалисты компании разрабатывают новые изделия и комплекты, обладающие уникальным набором свойств.

В 2003 году была запущена первая линия Торопецкого производственного филиала площадью 1000 кв.м. Сейчас заводские и складские площади занимают более 22 тысяч кв.м. Это самый крупный производственный филиал компании, который выпускает продукцию под четырьмя основными торговыми марками, принадлежащими ГК «Гекса». За двадцать лет на предприятии появились более полусотни автоматизированных линий для производства продукции различного профиля. Сейчас производство автоматизировано на 80%.

В 2016 году «Гекса» запустила ещё одну производственную площадку — ООО «Гекса-Лотос», расположившуюся в Астраханской области и ставшую резидентом Особой экономической зоны «Лотос». Новый завод позволил расширить производство инновационных геосинтетических материалов для строительства дорог, которые зарекомендовали себя в дорожном строительстве по всей России от Дальнего Востока до Калининграда. За 6 лет производственные мощности выросли до 8 миллионов квадратных метров геосинтетических материалов в год. Завод только развивается и наращивает обороты, и к 2024 году объемы выпускаемой геосинтетики составляют порядка 500 тонн в месяц.

В 2019 году запустили производство медицинских изделий в Нелидово. Предприятие выпускает около миллиона единиц продукции в год.

В 2022 году открылся Волоколамский производственный филиал. После завершения пуско-наладочных работ производство георешетки вышло на проектную мощность и составило более 572 тысяч квадратных метров геосинтетических материалов.

В 2022 году руководством компании было принято решение открыть шестой и самый молодой производственный филиал группы компаний «Гекса» на территории Республики Казахстан в городе Шымкент. Данное решение позволит в будущем включать материалы компании в проектную документацию дорог республики.

Компания уделяет особое внимание контролю качества. Проверка изделий осуществляется на всех этапах производства, что подтверждено сертификатами соответствия требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 и ГОСТ ISO 13485:2017.

Торговые марки ГК «Гекса»

Бренд «Гекса»

Под брендом «Гекса» компания выпускает одноразовые изделия из нетканых материалов, предназначенные для использования, в первую очередь, в медицине.

На большую часть продукции получено регистрационное удостоверение медицинского изделия, которое гарантирует, что оно полностью соответствует требованиям качества и безопасности. Это значит, что всю продукцию можно использовать в поликлиниках, больницах и других лечебно-профилактических учреждениях, не нарушая установленные государством требования к медизделиям.

Помимо сферы здравоохранения, продукцию бренда «Гекса» используют также в индустрии красоты и пищевой промышленности. Найти свое применение одноразовая одежда и белье могут и в других сферах.

Изделия «Гекса» производятся из разнообразных материалов. Применяются как широко распространенные спанбонд, SMS, спанлейс, так и инновационные: Tutami adsorb, Tutami leve, Tutami papyr.

Эти материалы обладают рядом преимуществ. Например, Tutami adsorb хорошо впитывает влагу, но при этом не пропускает ее. Изделия из этого материала применяют во время операций с большим количеством отделяемых жидкостей. Благодаря высокой впитываемости и влагоупорности Tutami adsorb помогает предотвращать распространение инфекций. А нулевая ворсистость материала гарантирует безопасность его использования при открытых ранах — риск попадания в рану частичек ворса сведен к нулю.

А материал Tutami leve является водоупорным и дышащим, но он не впитывает влагу вообще. Это делает его наиболее подходящим для изготовления хирургических халатов, для которых особенно важны именно эти характеристики.

Продукция, выпускаемая под брендом «Гекса», — это высококачественные изделия, в том числе стерильные медицинские комплекты. Отметим, что компания входит в тройку лидеров отечественных производителей одноразовой медицинской одежды и белья.

«Агротекс»

"Агротекс" — бренд, более 20 лет известный на российском рынке неткаными материалами для выращивания сельскохозяйственных культур.

С помощью нетканых полотен «Агротекс» различной плотности можно укрыть культуры на зиму, защитить рассаду от возвратных заморозков весной, предотвратить переопыление, спасти растения от вредителей, замульчировать посадки на даче и в поле.

Нетканые мульчирующие и укрывные материалы, изготовленные по технологии «Спанбонд», имеют пористую структуру, благодаря чему полотна способны обеспечить правильную циркуляцию воздуха и влаги.

Кроме того, нетканые материалы «Агротекс» являются экологически безопасными средствами защиты и стимуляции растений, с помощью которых можно избежать применение химических препаратов. Полипропилен не выделяет токсичных веществ в почву и атмосферу.

По сравнению с полиэтиленом, нетканые материалы имеют следующие преимущества:

• Полотна лёгкие, они не влияют на качество каркасов парников и дуг.

• Материалы устойчивы к воздействию природных явлений. Они не гниют, не меняются из-за влаги и не разрушаются под воздействием солнечных лучей, а также не интересны птицам и грызунам.

• Нетканые полотна «Агротекс» экологически безопасны. Даже при сильном нагреве солнечными лучами полипропилен не выделяет токсичные вещества в почву и атмосферу.

• Благодаря пористой структуре материалы пропускают воздух и воду. Так, в отличие от плёнки, нетканые мульча и укрытие не препятствуют естественной циркуляции воздуха, не накапливают конденсат, исключают эффект линзы, поддерживают оптимальную температуру и уровень влажности.

Защитить растения и получить от них богатый урожай позволяют классические и инновационные двухслойные материалы «Агротекс». К их числу можно отнести антиконденсатную плёнку Микс и армированный ламинированный «Агротекс», которые сочетают в себе свойства полиэтилена и нетканого материала — воздухонепроницаемость и комплексную защиту от внешних неблагоприятных факторов.

Материалы бренда «Агротекс» широко применяют в сельском хозяйстве, а также в садах и огородах в частном секторе.

«Изоспан»

ГК «Гекса» специально исследует, производит и внедряет на строительный рынок паро-влагоизоляционные материалы для комплексной защиты утеплителя и конструкций здания ото всех негативных факторов, обусловленных воздействием влаги, ветра и конденсата.

Наши паро-влагоизоляционные материалы состоят из трех основных групп: гидр-ветрозащитные паропроницаемые мембраны, ветрозащитные мембраны, паро-гидроизоляция и отражающая паро-гидроизоляция, а также соединительные клейкие ленты.

Данные материалы активно применяют специалисты в различных регионах нашей страны. И сегодня на основе паро-гидроизоляции построено более 2 миллионов домов различных типов.

Вся продукция имеет полный пакет сертификационных документов: Сертификат соответствия Росстроя, Сертификат пожарной безопасности, Техническое свидетельство.

Качество материалов подтверждается не только сертификатами и заключениями экспертиз. Неизменно растущий потребительский спрос со стороны профессиональных строителей и частных лиц также подтверждает доверие к нашим материалам.

Паро-влагоизоляционные материалы бренда «Изоспан» применялись при строительстве Ледового дворца спорта «Мегаспорт» на Ходынском поле в Москве и Ледового дворца «Дружба» в Йошкар-Оле, ипподрома «Акбузат» в Уфе, железнодорожного вокзала в Самаре, театра «Астана опера» в Астане.

Материалы бренда «Изоспан» применяют как в частном, так и в коммерческом строительстве.

«Геоспан»

Одна из причин, по которой качество российских дорог оставляет желать лучшего, — это использование устаревших технологий. В частности, при строительстве наших дорог не применяются армированные материалы, а ведь они не только дают возможность дорожному полотну выдерживать нагрузку большегрузного транспорта, но и защищают от разрушительного воздействия грунтовых вод. Армированные материалы увеличивают срок службы дорог и их устойчивость к различным негативным факторам.

Применение материалов бренда «Геоспан» позволяет укрепить дорожное полотно, разделить слои, защитить от эрозии грунт, обеспечить фильтрацию и дренирование. Эти материалы применяют в современном строительстве автомобильных, железных дорог, оснований взлетно-посадочных полос аэродромов, буровых вышек и трубопроводов, полигонов, гидротехнических и экологических объектов.

Материалы «Геоспан» обладают морозостойкостью, устойчивостью к агрессивному воздействию среды, к большим перепадам температуры и УФ-излучению. Грунтовые конструкции, включающие в себя прослойки из геотекстиля «Геоспан», способны выдерживать высокие статические и динамические нагрузки.

Геосинтетические материалы производства ГК «Гекса» проверены в условиях эксплуатации и в южных регионах (Краснодарский край), и на Крайнем Севере (Ямал, Таймыр). Они зарекомендовали себя при реализации таких масштабных проектов, как строительство магистрали М4 «Дон» (укрепление откосов земляного полотна в подтопляемой части на подходах к мостам и разделение прослойки на границе щебеночного и песчаного слоев дорожной одежды), строительство проблемного участка автомагистрали «Алексеевское — Альметьевск» в Татарстане (армирование насыпи), реконструкция автомобильной дороги для провоза тяжеловесных грузов массой до 300 тонн с целью восстановления оборудования Саяно-Шушенской ГЭС.

Материалы «Геоспан» применяют в ходе строительства федеральных объектов по всей России: автомобильных и железных дорог, аэродромов, объектов нефтегазовой отрасли и др.

«Экоспан Гео»

Геотекстили бренда «Экоспан Гео» — это надежные и экоадаптированные решения для реализации ландшафтных идей на приусадебном участке и в городской среде.

Материалы помогают обустроить парковки, садовые дорожки, клумбы и арт-объекты, искусственные водоёмы, спортивные и детские площадки, построить подъездные дороги в населенных пунктах, укрепить различные конструкции, берега и склоны.

Кроме геотекстиля, способного разделить слои, предотвратить их смешивание, проседание и вымывание, сдержать рост сорняков и укрепить любой объект, будь то здание, площадка или фундамент, есть также материалы, наделённые специальными функциями. Речь идёт о термоскрепленных материалах — «Экоспан Гео Фильтрующий» и «Экоспан Гео Дренажный». Эти геотекстили применяют при строительстве водоотводной системы и обустройстве дренажа.

Материалы бренда «Экоспан Гео» помогут при обустройстве частного землевладения, начиная со строительства дороги и организации въезда на участок через дренажную канаву (через трубу), заканчивая обустройством парковки и озеленением.

Все направления работают с одной целью, являющейся миссией компании: «Ежедневно вносить свой вклад в улучшение качества жизни людей, помогать воплотить в реальность мечту каждого человека об уютном доме, надежной безопасной дороге, красивом, плодоносящем саде, гарантированной качественной медицине».

На протяжении 25 лет мы совершенствуем технологию производства для создания лучших изделий и материалов, повышаем компетентность и профессионализм сотрудников, наращиваем производственные мощности, расширяем ассортимент производимых изделий, а также развиваем продвижение своих продуктов на экспортных рынках близлежащих стран и стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Всё это позволяет нам идти в ногу со временем, что очень важно не только для процветания компании, но и для человечества в целом. Ведь, согласно данным исследования Worldwide Analysis of Non-Woven Fabrics Sector, до 2030 года прогнозируется быстрый рост потребления изделий из нетканых материалов. Уже в этом году в мире ожидается потребление подобных изделий в количестве более 15 млн тонн. К 2029 году это число достигнет 20 млн тонн. Как известно, потребности людей должны обеспечивать производства, а это — наша задача.

Отметим, что ГК «Гекса» отвечает всем запросам современного рынка в отношении нетканых материалов. Компания производит более 35 тысяч тонн материалов в год. В квадратных метрах это — более 136,6 млн. материала. И это далеко не предел!

Поэтому, когда нас спрашивают о том, какое будущее ждет нетканые материалы, мы с уверенностью отвечаем, что они никогда не утратят свою актуальность и будут продолжать играть важную роль в повседневной жизни людей, благодаря своей универсальности и широкому применению в различных отраслях. Более того, мы уверены, что нетканые материалы будут находить новые сферы применения, адаптируясь к изменяющимся потребностям современного общества.

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