Крым достиг самообеспеченности по производству пшеницы, свинины и фруктов

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Благодаря господдержке Республика Крым достигла самообеспеченности по производству ряда продуктов животноводства, фруктов и овощей.

Как сообщили в правительстве региона, Крым обеспечен пшеницей, свининой, фруктами, помидорами, огурцами, морковью и луком.

Также в этом году будет заложено более 1,6 тысячи гектаров молодых садов и виноградников.

Объём господдержки крымского агропрома в этом году составит 2,7 миллиардов рублей.

В Крыму поэтапно вводят в оборот 125 тысяч га неиспользуемых сельхозугодий, что позитивно сказывается на увеличении посевных площадей и развитии отрасли. А за счет повышения продуктивности поголовья планируется нарастить объемы продукции животноводства.

На данный момент в республике продолжается уборка плодово-ягодной продукции.

https://crimea....1140841164.html

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