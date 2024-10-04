Крым достиг самообеспеченности по производству пшеницы, свинины и фруктов
Благодаря господдержке Республика Крым достигла самообеспеченности по производству ряда продуктов животноводства, фруктов и овощей.
Как сообщили в правительстве региона, Крым обеспечен пшеницей, свининой, фруктами, помидорами, огурцами, морковью и луком.
Также в этом году будет заложено более 1,6 тысячи гектаров молодых садов и виноградников.
Объём господдержки крымского агропрома в этом году составит 2,7 миллиардов рублей.
В Крыму поэтапно вводят в оборот 125 тысяч га неиспользуемых сельхозугодий, что позитивно сказывается на увеличении посевных площадей и развитии отрасли. А за счет повышения продуктивности поголовья планируется нарастить объемы продукции животноводства.
На данный момент в республике продолжается уборка плодово-ягодной продукции.
https://crimea....1140841164.html
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