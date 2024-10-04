В Московском районе Петербурга открыли детский сад на 220 мест

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В Московском районе прошло торжественное открытие детсада № 48 Московского района Санкт-Петербурга. Детский сад открыл свои двери по адресу улица Струве, 16, к.2, строение 1.

Дошкольное учреждение расположилось в новом развивающемся микрорайоне города на территории жилого комплекса «Зеленый квартал».

Об этом информирует пресс-служба администрации Московского района Северной столицы.

Размещение дошкольной организации на 220 мест предусмотрено в отдельно стоящем 3-этажном здании общей площадью 3 тысячи 300,7 квадратных метров. Здание имеет 10 изолированных входов. В детском саду — 12 групп для детей в возрасте от 2 до 7 лет, там предусмотрены современный спортивный и музыкальный залы, бассейн, кабинет логопеда, помещение для кружковых занятий и дополнительных услуг, методический и медицинский блоки, прачечная, пищеблок и иные специализированные, технологические, административные помещения. Также оборудован лифт для маломобильных групп населения. Отличительной особенностью интерьера сада является оформление всех групп в едином стиле детских сказок, входная зона так же украшена героями русских народных сказок

Кроме того, возле садика, на территории площадью 7 тысяч 719 «квадратов» располагается 12 оборудованных групповых площадок, 2 физкультурные и 1 хозяйственная площадки, а также — площадка с навесом для колясок и санок, велопарковка.

В детсаду также есть группы компенсирующей направленности, которые способствуют коррекцию речевых нарушений разной степени тяжести, а также — предупреждение вторичных и последующих дефектов развития речи детей от 5 до 7 лет.

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