Предприятия ЖКХ ДНР получили новую специализированную технику.

В соответствии с распоряжением правительства Донецкой Народной Республики, предприятиям ЖКХ ДНР безвозмездно передали 12 кранов-манипуляторов. По 4 единицы техники получили ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго», «Вода Донбасса» и «Донснабкомплект», как сообщила пресс-служба правительства ДНР со ссылкой на Министерство строительства и ЖКХ.

«Это важный шаг для обеспечения эффективного выполнения погрузочно-разгрузочных работ на ключевых объектах региона. Новые краны-манипуляторы значительно ускорят и упростят рабочие процессы, повышая производительность и безопасность. Их внедрение не только оптимизирует работу предприятий ЖКХ, но и будет способствовать реализации крупных инфраструктурных проектов», — говорится в сообщении пресс-службы.

В сентябре 2024 года «Донбасстеплоэнерго» (г. Донецк) в рамках собственной инвестиционной программы закупило 3 краново-манипуляторные установки на базе автомобилей КАМАЗ-65115. Сейчас в эксплуатации филиалов ГУП находится около 400 единиц техники, из которых 240 — это специализированные машины для ремонта и ликвидации аварий.

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