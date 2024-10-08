Первые в РФ автономные паромы перевезли 1,3 млн тонн грузов с момента запуска

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Первые в России автономные паромы «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский» перевезли порядка 1,3 млн тонн грузов и прошли более 150 тыс. морских миль с момента их запуска в автономном режиме.

«С 30 июня прошлого года, момента оснащения паромов системой автономного судовождения и начала тестовых испытаний, паромы „Маршал Рокоссовский“ и „Генерал Черняховский“ перевезли порядка 1 343 тыс. тонн груза и прошли более 150 тыс. морских миль», — говорится в сообщении.

Работа по внедрению систем автономного судовождения на морских судах в России продолжается. Так, в 2024 году Росморпорт приступит к работам по дооснащению системой автономной навигации экологического судна «Копорье» и внедрению пульта дистанционного управления морским автономным надводным судном в ЦДУ МАНС, расположенном в Санкт-Петербурге. Ожидается, что судно «Копорье» получит сертификат категории автономности уже в следующем году.

Автономное судовождение — это работа, которую в рамках одноименного федерального проекта проводит подведомственное предприятие Росморречфлота — Росморпорт. Внедрение автономного судовождения на водном транспорте сегодня — это, с одной стороны, работа на перспективу, а с другой стороны, реальная поддержка отечественных перспективных разработок. Кроме того, внедрение технологии способствует активному импортозамещению в области создания морского навигационного оборудования и систем связи. Немаловажным является повышение уровня безопасности мореплавания.

В связи с тем, что объем перевозки грузов определяется грузовместимостью судов и паромы «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский» поставлены на паромную линию «Морской порт Усть-Луга — морской порт Калининград», то есть осуществляют регулярные перевозки согласно рейсовому расписанию, увеличения объемов перевозки грузов за счет внедрения системы автономного судовождения не наблюдается.

Об автономном судовождении

Федеральный проект «Автономное судовождение», участником которого является ФГУП «Росморпорт», направлен на разработку набора технологий автоматического и дистанционного судовождения и подходов к его внедрению на различных судах с разным уровнем автоматизации в различных условиях эксплуатации. Внедрение систем автономного судовождения осуществляется на различных типах морских судов, в том числе на паромах, транспортных судах, портовом и дноуглубительном флоте.

При этом Росморпорт участвует в проработке возможности достижения более высокого уровня автономности при нахождении экипажа на борту автономного судна (отсутствие человека на ходовом мостике). Для этого в рамках проектов предприятия рассматриваются варианты по увеличению времени работы автономных судов в режиме дистанционного и автономного управления, а также расширение возможностей применения технологии автономной навигации, в том числе в узкостях, акваториях портов и пр.

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