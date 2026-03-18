Команда «Эволюции морских цифровых технологий» (ЭМЦТ) сделала очередной шаг в рамках федерального проекта «Автономное судовождение». Одно из ключевых направлений этой работы — подготовка кадров для флота будущего, и здесь уже есть первые результаты.

В России появилась первая специализированная программа обучения операторов морских автономных надводных судов (МАНС). Ее основой стали тренажерный комплекс разработки ЭМЦТ, установленный на базе ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и разработанная специалистами Учебно-тренажерного центра легендарной Макаровки профильная образовательная программа. Тренажерный комплекс МАНС уже получил типовое одобрение и сертификацию Минтранса.

Первыми слушателями профильного курса стали действующие моряки — члены экипажей паромов «Маршал Рокоссовский», «Генерал Черняховский» и экологического судна «Копорье». Они уже прошли полный цикл подготовки: от работы с симулятором до практики в Центре дистанционного управления (ЦДУ).

Сначала будущие операторы детально разобрали сценарии автономного судовождения на тренажере ЭМЦТ. Затем опытные капитаны ФГУП «Росморпорт» познакомили их с реальным оборудованием ЦДУ и поделились нюансами дистанционного управления флотом. Главный итог, который отмечают сами участники: симулятор ЭМЦТ точно воспроизводит рабочие условия, что делает переход к реальной практике плавным и интуитивно понятным.

Развитие автономного судовождения находится на особом контроле государства. В начале года Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, касающихся внедрения автономных систем во все сферы экономики, включая речные и морские перевозки. Как отметил директор профильного департамента Минтранса Виталий Клюев, все запланированные мероприятия федерального проекта выполняются в установленные сроки.

Теперь к этой масштабной работе подведена надежная кадровая база. Созданный ЭМЦТ тренажерный комплекс МАНС позволяет вести подготовку квалифицированных операторов судов-беспилотников как из числа опытных моряков, так и курсантов профильных учебных заведений. А это значит, что, отрасль получит системный приток специалистов, подготовленных к работе с технологиями автономного судовождения уже сегодня.