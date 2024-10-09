Калужский производитель строительной опалубки запустил дополнительный цех

ООО ПТК «Базис Холдинг» (крупный производитель опалубки и металлоконструкций, Малоярославец, Калужская область) запустило новый цех по производству щитов и закупил новое оборудование.

Объем инвестиций в расширение производства составил 28 млн рублей. Из них 4 млн рублей инвестировано в строительство нового цеха, и 24 млн рублей — в покупку оборудования для нового и других цехов.

В другие цеха в 2023-2024 годах купили лазерный трубный станок JQ, 2 робота СRP для сварки объемных стоек, станок для лазерной резки листа JQ, новую кару, ленточную пилу. Изготовили новый робот сварки телескопических стоек.

«Базис Холдинг» экспортирует продукцию в Казахстан, Узбекистан, Грузию, Армению, Белоруссию, Египет. Также в рамках поддержки от регионального центра «Мой бизнес» участвует в проекте по бережливому производству и зарубежных бизнес-миссиях для поисках иностранных партнеров.

ПТК «Базис холдинг» создана в 2006 году. Компания выпускает системы опалубки собственной разработки, а также металлоконструкций различного назначения. Производственный комплекс компании располагается в городе Малоярославец Калужской области.

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