Центр подготовки специалистов беспилотных систем открыли на территории Волгоградской области © volgograd-trv.ru

В Волгоградской области 8 октября состоялось открытие центра практической подготовки по работе с беспилотными авиационными системами, а вместе с ним и 17 школьных специализированных кружков.

«Порхаешь в небе, но есть земля под ногами», — делится студент Волгоградского технического колледжа Никита Чумаков.

Так Никита Чумаков передает собственные ощущения от управления беспилотником. В этом году завершает обучение в техническом колледже. Освоить современную профессию ему посоветовали родители.

«Планирую устроиться в какую-нибудь компанию агропромышленную, которая занимается опылением или орошением с помощью беспилотных летательных аппаратов», — говорит студент Волгоградского технического колледжа Никита Чумаков.

Этот центр по подготовке профессионалов — первый в регионе. Технический колледж вошел в список 30 образовательных учреждений страны-участников национального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы». На прямой связи 17 школ Волгоградской области, они тоже в числе участников проекта. У школьников теперь есть возможность пройти профориентацию. Для них занятия будут проходить в рамках программы дополнительного образования.

На занятиях школьники смогут научиться основам программирования и управления, познакомиться с профессией «Оператор беспилотных летательных аппаратов». В региональном центре студенты осваивают азы управления беспилотными воздушными судами самолетного и вертолетного типа, учатся эксплуатации и техническому обслуживанию беспилотников. Чтобы обучать навыкам, педагоги прошли специальную программу. В образовательном учреждении используются практически все виды беспилотных авиационных систем.

«Беспилотник, который может применяться в сельском хозяйстве, это целый комплекс, который может работать автономно в течении нескольких дней на сельскохозяйственных угодьях. Это первый уникальный, наш отечественный производитель, он есть только у нашего центра, это беспилотник-гибрид, так скажем», — отмечает заместитель директора по производственному обучению Волгоградского технического колледжа Татьяна Самарская.

В этом году в технический колледж на обучение принято 75 студентов. Педагоги отмечают, интерес к профессии растет, специалисты все больше становятся востребованы в различных отраслях экономики.

«Волгоградавтодор тоже нуждается специалистах по управлению БПЛА: мониторинг линейных объектов, мониторинг дорог, мониторинг энергетики. Опять же сельское хозяйство и так далее. Практически каждая отрасль нуждается в этих специалистах», — подчеркивает заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Сергей Корольков.

В этом году азы профессии получат 1400 человек по всему региону. Педагоги уверены, в будущем интерес к этому направлению будет только расти.

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