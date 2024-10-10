Новый комбинат по производству картона запустили в Усть-Илимске

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Новый целлюлозно-картонный комбинат (ЦКК) в Усть-Илимске Иркутской области позволит компании «Илим» стать одним из крупнейших производителей небеленых упаковочных материалов в мире и лидером на рынке в Китае.

«По уровню технологий, масштабу автоматизации и цифровизации производственных процессов новый комбинат — одно из самых современных целлюлозно-бумажных предприятий в мире. В целом объем производства группы «Илим» составит рекордную цифру — почти 4,5 млн тонн. «Илим» станет одним из крупнейших производителей небеленых упаковочных материалов в мире и лидером в Китае с долей рынка чистоцеллюлозных гофороматериалов до 60%", — заявил генеральный директор группы Алексей Ломко по видеосвязи.

Целлюлозно-картонный комбинат производит 100%-ный целлюлозный картон, который имеет прочностные и печатные характеристики на уровне лучших мировых аналогов, используется для производства упаковки продукции, требующей повышенного качества: бытовой техники и продуктов питания. Ключевыми направлениями сбыта являются внутренний рынок, Китай и страны Юго-Восточной Азии. Продукция поставляется на экспорт по маршрутам «Шелкового пути» и морем, включая Северный морской путь.

Объем инвестиций в новое производство составил 100 млрд рублей. Создано 850 новых рабочих мест с учетом лесозаготовки. Ожидается, что ЦКК в 2025 году выйдет на проектную мощность в 600 тыс. тонн картона в год. На комбинате запущена самая мощная в России картоноделательная машина. Она имеет ширину полотна 9,6 м и способна производить продукцию со скоростью 1,2 тыс. м в минуту. Ее максимальная производительность — более 2,1 тыс. тонн картона в сутки. В состав комбината также входят древесно-подготовительный цех, линии варки хвойной и лиственной целлюлозы, а также вспомогательные цеха и новые очистные сооружения.

«Проект реализуется с учетом мировых экологических стандартов и наилучших доступных технологий, ключевые из них — технологии по очистке сточных вод. Применение технологии «сухой» окорки древесины на 90% сократит объем сточных вод при подготовке щепы в древесно-подготовительном цехе. Новые очистные сооружения ЦКК включают три главные ступени очистки: механическая, биологическая и физико-химическая, обеспечивают низкое водопотребление и водоотведение», — уточнили в компании.

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