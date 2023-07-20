Добавить статью
Лого Сделано у нас
Производство

На Усть-Илимском ЦКК получен первый картон

 © www.ogirk.ru

16 июля 2023 года в 16:02 на Усть-Илимском ЦКК получен первый картон. Волокно от сеточной части до наката было выведено за рекордные для мировой отрасли 26 часов. Самая мощная в России картоноделательная машина в пусковом режиме на скорости 825 метров в минуту выдала 69 тонн пускового картона плотностью 127 граммов на квадратный метр. На гигантском роле шириной 9,5 метра сделали историческую надпись: «16.07.2023. 1-й тамбур!» На его фоне сфотографировались все участники пуска.

Картоноделательная машина Усть-Илимского ЦКК — первая и единственная в России, третья в мире — рассчитана на производство картона от 80 до 175 граммов.

Параметры КДМ.

Производительность — 2041 тонн в сутки.

Основной граммаж (плотность) 125 граммов на кв. метр.

Ширина полотна на накате — 9500 мм.

Скорость на накате — 1200 метров в минуту. КДМ — ключевой объект стратегического инвестиционного проекта Группы «Илим» «Большой Усть-Илимск»

Срок строительства и монтажа: 2019-2023 гг.

Объем инвестиций — более 93 млрд рублей

Проектная мощность — 600 тысяч тонн тарного картона в год

Планируемый срок технического пуска — 3-й квартал 2023 года

С учетом обеспечивающих производств создано более 845 новых рабочих мест.
Источник: https://www.ogirk.ru/2023/07/19/est...skogo-ckk/?erid=4CQwVszH9pUiLSm57vU

Иркутская область, производство, промышленность, Илим, Усть-Илимск
  • Нет аватара Stranniks
    20.07.2316:30:57

    Молодцы кнечно. А… по-басурмански почему?

    #1265908
    • Нет аватара Andrey Reima
      20.07.2316:52:24

      Stranniks,

      Сразу такой же вопрос возник

      #1265911
    • Badassgoliath Badassgoliath
      20.07.2317:16:47

      М-да. Вряд ли там такие англофилы работают, я думаю, что кто-то из руководства велел так написать для фотки. А вот зачем это понадобилось — вопрос.

      #1265913
    • lapshin-89 lapshin-89
      20.07.2317:27:35

      Может для регистрации рекорда?

      #1265915
      • Badassgoliath Badassgoliath
        20.07.2318:03:19

        Может для регистрации рекорда?

        Если фотку предполагается разместить на международном ресурсе, то это может быть оправдано. Одно дело, когда на фотке непонятный текст, а пояснения надо читать дополнительно. Поди докажи, что на фото написано то же, что и под ним. И другое — когда на самом фото всё видно.

        #1265920
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,