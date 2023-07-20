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16 июля 2023 года в 16:02 на Усть-Илимском ЦКК получен первый картон. Волокно от сеточной части до наката было выведено за рекордные для мировой отрасли 26 часов. Самая мощная в России картоноделательная машина в пусковом режиме на скорости 825 метров в минуту выдала 69 тонн пускового картона плотностью 127 граммов на квадратный метр. На гигантском роле шириной 9,5 метра сделали историческую надпись: «16.07.2023. 1-й тамбур!» На его фоне сфотографировались все участники пуска.

Картоноделательная машина Усть-Илимского ЦКК — первая и единственная в России, третья в мире — рассчитана на производство картона от 80 до 175 граммов.

Параметры КДМ.

Производительность — 2041 тонн в сутки.

Основной граммаж (плотность) 125 граммов на кв. метр.

Ширина полотна на накате — 9500 мм.

Скорость на накате — 1200 метров в минуту. КДМ — ключевой объект стратегического инвестиционного проекта Группы «Илим» «Большой Усть-Илимск»

Срок строительства и монтажа: 2019-2023 гг.

Объем инвестиций — более 93 млрд рублей

Проектная мощность — 600 тысяч тонн тарного картона в год

Планируемый срок технического пуска — 3-й квартал 2023 года

С учетом обеспечивающих производств создано более 845 новых рабочих мест.