В ОЭЗ «Липецк» строят завод по производству дробеметного оборудования

На Грязинской площадке ОЭЗ «Липецк» идет строительство предприятия по производству дробеметного оборудования и запасных частей к нему методом литья. Продукция завода «ЛипецкТехноЛит» будет предназначена для очистки металла от загрязнений различного рода. К примеру, окалины, ржавчины и других дефектов, которые появляются в процессе эксплуатации деталей, конструкций и оборудования. Подобные агрегаты востребованы в различных отраслях промышленности — от пищевой до авиакосмической.

Строительство ведется в два этапа. Первым станет литейный цех, вторым — механосборочный и административное здание. На данный момент полностью готовы фундаменты будущих зданий, завершен монтаж металлоконструкций, проложены коммуникации: сети водо- и электроснабжения, пожарный водовод, ливневая и бытовая канализация.

Затем рабочие приступят к строительству дороги на территории предприятия, возведению стен и кровли. Ввод в эксплуатацию литейного цеха запланирован на весну 2025 года, остальные объекты должны быть готовы к концу 2025-го.

Проект реализуется в рамках концепции развития литейной промышленности России и предполагает импортозамещение. Он позволит освоить новую продукцию для обеспечения потребностей машиностроения. После запуска на производственном комплексе станут выпускать 300-350 единиц дробеметных установок в год. Объем заявленных инвестиций — 190 млн. рублей. Будет создано более 100 рабочих мест.

© sezlipetsk.ru

© sezlipetsk.ru

© sezlipetsk.ru

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