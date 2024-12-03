Воронежская «БМА Руссланд» запустила производство нового оборудования для сахзаводов

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Российская структура немецкой промышленной группы BMA AG — ООО «БМА Руссланд» с заводом в Лискинском районе Воронежской области — запустила производство колонного диффузионного аппарата в рамках программы импортозамещения. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе компании. Там не раскрыли объем инвестиций, но рассказали, что стоимость оборудования начинается от 400 млн руб. «в зависимости от типоразмера».

В «БМА Руссланд» пояснили, что процесс диффузии позволяет извлечь максимальное количество сахара из свекловичной стружки, минимизируя потери, что напрямую связано с увеличением выхода готового продукта. Производительность нового аппарата может достигнуть около 1 млн т свеклы за сезон, проектный срок эксплуатации составляет 20 лет.

На разработку оборудования у «БМА Руссланд» ушло около восьми месяцев. Полный цикл его производства составит полтора года. Первый договор на поставку аппарата подписан с сахарным заводом в Липецкой области (его название не раскрывается). На исполнение его условий отводится два года.

По словам генерального директора «БМА Руссланд» Дмитрия Кашина, ранее подобное оборудование для российских сахарных заводов в стране не производилось, а аналоги поставлялись из Франции или Германии. «Дефицит импортного оборудования для станций диффузии, возникший после закрытия границ, резко активизировал спрос на аналогичные российские разработки. За последний год наша компания получила пять запросов на поставку таких аппаратов. Это говорит о том, что сахарные заводы увеличили производительность других участков производства и теперь сосредоточились на обновлении станции диффузии», — рассказал господин Кашин.

По собственным данным компании, воронежская «БМА Руссланд» является единственным на рынке поставщиком комплексных решений для сахарных заводов, при поддержке которого было модернизировано более 100 предприятий как в России, так и за рубежом: компания поставляла оборудование и работала над проектами на 25 сахзаводах в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях.

По данным Rusprofile.ru, ООО «БМА Руссланд» было зарегистрировано в Воронеже в 2011 году для оптовой торговли машинами, оборудованием и принадлежностями. Уставный капитал — 5 млн руб. 100% долей ООО принадлежат немецкому BMA AG (Брауншвейгский машиностроительный завод). Генеральным директором является Дмитрий Кашин. В 2023 году выручка компании составила 646 млн руб., чистый убыток — 11 млн руб. 2022 год общество закончило с выручкой в 802 млн и чистой прибылью в 64 млн руб.

Завод «БМА Руссланд» в Лискинском районе Воронежской области работает с мая 2018 года. Он выпускает вакуум-аппараты, кристаллизаторы, камнеловушки, ботвосоломосушилки, приемные мешалки.

В 2017 году компания заявила о намерении построить еще один завод по производству оборудования для сахарной промышленности на площадке индустриального парка «Масловский» в Новоусманском районе Воронежской области. Стоимость реализации проекта оценивалась в 600 млн руб.

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