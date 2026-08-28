В ОЭЗ «Липецк» открыли завод «Сибу Индастриэл»
В четверг, 27 августа, на Грязинской площадке ОЭЗ «Липецк» дан старт работе первой очереди завода по производству гранулированных шлакообразующих смесей для непрерывной разливки стали. Производственная мощность цеха — до 25 тысяч тонн продукции в год.
Учредитель «Сибу Индастриэл» — китайская компания Henan Xibao Metallurgy Materials Group Co., Ltd. На данный момент это первый и пока единственный в России завод корпорации, которая является одним из старейших и крупных высокотехнологичных производителей металлургического оборудования и функциональных материалов в Китае.
Продукция «Сибу Индастриэл» востребована крупнейшими металлургическими предприятиями. В их числе группа НЛМК, компания «Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат, предприятия ЕВРАЗ, Трубная металлургическая компания.
«Это наш стратегический партнер. И хороший пример импортозамещения. То, что раньше поставлялось из Европы и стоило существенно дороже для наших металлургических предприятий, теперь производится у нас, в Липецкой области. Предприятие уже заключило договоры практически со всеми крупнейшими металлургическими компаниями России. Липецкая продукция будет использоваться на металлургических комбинатах по всей стране, помогая им развивать производство», — сказал Игорь Артамонов.
На данный момент объем инвестиций в проект составил 1,7 млрд рублей. Количество созданных рабочих мест — 70. К 2028 году команда предприятия будет увеличена.
«Новое производство — это не только его запуск, но и формирование целого производственного кластера, который в перспективе объединит 2 цеха, собственную исследовательскую лабораторию и профессиональную команду. Это высокий уровень локализации, технологий и дополнительные рабочие места для Липецкой области», — отметил генеральный директор «Сибу Индастриэл» Синь Гуанлян.
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