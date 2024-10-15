В Чебоксарах открылся первый в Чувашии центр для детей с расстройством аутистического спектра

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8-летний Артем Ефимов с мамой Натальей тут с самого начала. В этом году мальчик пошел в первый класс и ему необходимо развить многие навыки. С июля он уже смог достичь серьезных успехов в общении.

-Здесь теплая уютная атмосфера, ребенок ходит с удовольствием, занимаются, играют здесь. 4 мальчика, они уже ждут друг друга, знают по именам, результаты есть, — рассказала мама Артема Наталья Ефимова.

Для кого-то это простые навыки, а ребятам с такими особенностями необходимо этому учиться постепенно. И первые 20 подопечных здесь уже занимаются. Были набраны группы из детей от 3 до 8 лет. На средства гранта, а это 2 миллиона рублей, центр «Я РАСту» был оснащен самым современным оборудованием.

Это результат победы во всероссийском конкурсе «Центр новых возможностей» при поддержке Уполномоченного по правам ребенка при Президенте Марии Львовой-Беловой, весной был отборочный тур и из 200 участников были отобраны 10 субъектов.

Родители признаются: раньше, чтобы посетить с ребенком всех необходимых специалистов, приходилось ездить в разные точки города. Теперь же их можно найти в одном месте. С детьми работают психологи, логопеды, дефектологи.

И родители тоже вовлечены в этот процесс, поскольку специалисты обучают их для того, чтобы дома продолжить занятия с ребенком, максимально его развивать.

В центре ведется комплексная подготовка детей к посещению детского сада либо школы. Занятия проходят два раза в неделю. Здесь радуются каждому успеху подопечных. Есть даже поразительные результаты. К примеру, до реабилитации из 20 ребят 9 — считались не говорящими.

- У нас есть мальчик Рома, он повторял за взрослыми, но простой речи у него не было, мы ввели альтернативную коммуникацию и за 2 месяца он у нас заговорил, такие фразы, допустим — «я хочу пить», «хочу прыгать», — сказала руководитель регионального ресурсного центра по комплексному сопровождению людей с РАС Диляра Хусаинова.

Общаться, уметь ждать, просить, обслуживать себя в быту, сосуществовать в коллективе — всему этому ребята научатся здесь. Всего в Чувашии на данный момент зарегистрированы более 570 человек с расстройством аутистического спектра, 498 из них — дети. И чем раньше они попадут сюда, тем им легче будет социализироваться. В ноябре в центре дневного пребывания будет набрана следующая группа для реабилитации.

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