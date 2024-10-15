«Завод Протей» открыл производство упаковки для косметики, бытовой химии и продуктов питания

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«Завод Протей», расположенный в Жукове Калужской области, открыл вторую производственную площадку с целью расширения производства пластиковой упаковки для косметики, бытовой химии и продуктов питания, а также для биологически активных добавок (БАД), сообщила пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП).

Инвестиции в расширение мощностей превысили 4 млрд руб.

В результате общие мощности «Завода Протей» по выпуску пластиковых изделий выросли на 80% — до 800 млн флаконов и банок, а также до 850 млн крышек в год. На новой площадке создано почти 300 новых рабочих мест.

При производстве продукции применяется технология, когда за один цикл из ПЭТ-гранулята получается готовое изделие.

«Моностадийное производство ПЭТ-упаковки считается наиболее технологичным и успешно применяется в косметической и фармацевтической отраслях. Спрос на моностадийную упаковку продолжает расти, в том числе в связи с активной локализацией косметических производств в России. Благодаря ФРП мы открыли новой производственную площадку площадью 36 тыс. м2 с самым современным высокотехнологичным оборудованием, что позволит нам увеличить выпуск продукции более чем на 80%", — рассказал учредитель АО «Завод Протей» Дмитрий Найдёнов.

Средства займа пошли на приобретение комплекса высокопроизводительного литьевого оборудования, пресс-форм, централизованную систему загрузки сырья, систему охлаждения, оборудование для перемещения и упаковки продукции.

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