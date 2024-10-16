Парк Света в Калининградской области

© prorus.ru

В Калининградской области появилось необычное общественное пространство, которое не только стало любимым местом отдыха для жителей, но и достопримечательностью, привлекающей туристов в город Гурьевск.Концепция проекта Гурьевского Парка Света была придумана командами междисциплинарного архитектурного бюро dot.bureau и проектно-консалтингового агентства Sheredega Consulting.

Входная зона парка встречает масштабными, яркими световыми инсталляциями, как бы продолжая бурлящую городскую среду. Таким образом пространство презентует себя, как место, где посетителей за каждым поворотом ждет очередное интерактивное чудо и незабываемые кадры на память.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

Через парк можно пройти прямым маршрутом в другой микрорайон города по благоустроенной природной территории. А можно прогуляться по нескольким уединенным тропинкам, вокруг которых разворачивается архитектурное действо, разнообразное по оформлению и насыщенности.

© prorus.ru

© prorus.ru

Свет играет определяющую роль в организации пространства парка. В мощеные дорожки вмонтированы разноцветные светящиеся плитки, словно указывающие дорогу. А над головой посетителей в темное время зажигаются белые окружности, напоминающие футуристические облака. Если последовательно проходить под световыми арками, которые как бы «простреливают» лес, можно попасть на набережную реки Гурьевки. Здесь расположена зона отдыха с деревянными лежаками, амфитеатр и поляна со светящимися «камышами», пройдя через которую попадаешь в ганзейскую сказку — к архитектурной доминанте пространства — «маяку», который излучает мягкий лунный свет.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

В западной части парка расположен небольшой пруд, вокруг которого организован деревянный променад для уединенных прогулок и компактные зоны отдыха у воды.

© prorus.ru

© prorus.ru

Детская площадка приглашает маленьких гостей окунуться в мир фантастических существ — то ли космических кораблей, то ли инопланетян, которые когда-то приземлились в парке и решили не улетать обратно.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

Историческая преемственность отражена в фахверковых элементах парковых сооружений и анималистической тематике арт-объектов. Они напоминают о том, что в этих местах города, ранее носившего название Нойхаузен, в XIX веке располагался зоосад.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

Пространство, разграниченное объемными и световыми инсталляциями, организовано таким образом, чтобы избежать скопления людей даже при большом количестве посетителей. Потоки равномерно распределяются по территории, и каждый может найти себе в Парке Света место, чтобы в равной мере насладиться и активным отдыхом, и созерцанием природы.

© prorus.ru

© prorus.ru

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