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Katamaran 17 октября 2024, 10:08 Судостроение и судоходство

СЗ «Торсиотест» спустил на воду рыболовные сейнеры «Карага» и «Карымай» проекта 04130

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В Петропавловск-Камчатском (Камчатский край) на производственной площадке НПЦ «Торсиотест» спустили на воду два малых рыболовных сейнера проекта 04130. Третий и четвертый представитель серии получили имена «Карага» и «Карымай».

 © paluba.media

Серия проекта 04130 строится по заказу рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина — крупнейшего рыбодобывающего предприятия Камчатского края. Строительство ведется по программе инвестиционных квот. Проект разработан конструкторским бюро «Форсс Технологии».

Суда предназначены для добычи минтая, тихоокеанской трески и камбалы в морях Дальневосточного региона. Транспортировка улова в сыром виде для дальнейшей переработки на береговой фабрике будет осуществляться в грузовом трюме наливом.

 © paluba.media

Ввести в эксплуатацию сейнер «Карага» и сейнер «Карымай» предполагается до конца года.

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Источник: https://paluba.media/news/179546

Торсиотест, Камчатский край, малое рыболовное судно, 04130
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