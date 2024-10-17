СЗ «Торсиотест» спустил на воду рыболовные сейнеры «Карага» и «Карымай» проекта 04130

В Петропавловск-Камчатском (Камчатский край) на производственной площадке НПЦ «Торсиотест» спустили на воду два малых рыболовных сейнера проекта 04130. Третий и четвертый представитель серии получили имена «Карага» и «Карымай».

© paluba.media

Серия проекта 04130 строится по заказу рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина — крупнейшего рыбодобывающего предприятия Камчатского края. Строительство ведется по программе инвестиционных квот. Проект разработан конструкторским бюро «Форсс Технологии».

Суда предназначены для добычи минтая, тихоокеанской трески и камбалы в морях Дальневосточного региона. Транспортировка улова в сыром виде для дальнейшей переработки на береговой фабрике будет осуществляться в грузовом трюме наливом.

© paluba.media

Ввести в эксплуатацию сейнер «Карага» и сейнер «Карымай» предполагается до конца года.

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