В Мелитополе после капремонта открылся областной онкодиспансер

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Сообщается, что медцентр оснащен новейшим оборудованием, в нём укомплектованы три операционные, открыто отделение абдоминальной хирургии на 30 коек, реанимационное отделение и кабинеты амбулаторного приема врачей-специалистов.

С февраля для пациентов будет доступен новый компьютерный томограф, современный рентген-комплекс, УЗИ-аппараты и другая высокотехнологичная медицинская техника.

Открытие онкологического диспансера позволит в полтора раза увеличить количество онкологических больных, которые смогут получать лечение в стационаре.

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