В Мелитополе после капремонта открылся областной онкодиспансер

В Мелитополе после капремонта открылся областной онкодиспансерСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Сообщается, что медцентр оснащен новейшим оборудованием, в нём укомплектованы три операционные, открыто отделение абдоминальной хирургии на 30 коек, реанимационное отделение и кабинеты амбулаторного приема врачей-специалистов.
С февраля для пациентов будет доступен новый компьютерный томограф, современный рентген-комплекс, УЗИ-аппараты и другая высокотехнологичная медицинская техника.
Открытие онкологического диспансера позволит в полтора раза увеличить количество онкологических больных, которые смогут получать лечение в стационаре.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
termometrix