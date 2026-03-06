Мелитопольские предприятия успешно осваивают производство редукторов для сельхозтехники. Ранее они поставлялись из Европы.

На «Мелитопольской промышленной компании» запущено собственное производство редукторов, которые не уступают по качеству зарубежным аналогам, а по надежности даже превосходят их. Теперь предприятие использует российское сырье и производит литье самостоятельно, закупая за рубежом только подшипники.

Благодаря поддержке Фонда развития промышленности, компания приобрела новое оборудование, позволяющее добиться высокой точности обработки деталей.

Продукция предприятия уже прошла проверку на российских заводах, таких как «Клевер», «Лилиани», «Корммаш» и «Воронежсельмаш», и получила положительную оценку.

Переход на отечественное производство снижает зависимость аграриев от импортных поставок. В планах предприятия — достижение полной локализации производства, включая выпуск подшипников.