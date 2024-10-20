В приангарском посёлке Залари построена детская поликлиника

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В рабочем посёлке Залари Иркутской области построена детская поликлиника на 100 посещений в смену. Строительные работы выполнялись в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Общее финансирование составило более 529 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Возведение здания детской поликлиники началось в 2022 году. Местоположение было выбрано с учётом удобства и легкодоступности для местных жителей. Поликлиника расположилась в самом центре посёлка на улице Рокоссовского.

© irkobl.ru

Площадь здания составила более 2,6 тысяч квадратных метров. Первый этаж учреждения оборудован блоком неотложной помощи и кабинетом медицинской помощи для несовершеннолетних в образовательных организациях. На втором этаже размещены помещения лечебно-профилактического и диагностического назначения: кабинеты приема врачей-специалистов, физиотерапевтический кабинет, кабинеты для постановки прививок, комната персонала и медицинский архив. На третьем этаже — кабинеты врачей специалистов, процедурные, диагностические кабинеты: эндоскопии, функциональной диагностики, ультразвуковой диагностики, ординаторская.

© irkobl.ru

Рядом со зданием создана автомобильная стоянка на 13 мест.Новая поликлиника отвечает всем требованиям качества и безопасности.

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