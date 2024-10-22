Кассетная установка «М-Конструктор» запущена в эксплуатацию

В этой касетной установке (КУ) на 16 мест несколько отличий от предыдущих машин такого типа, но главное — она была интегрирована в цеховое пространство, где установлены и работают подобные установки. При этом КУ заглублена в приямке на 300 мм, а с торцевой части приямок на 1500 мм, в котором располагается подвижная лестница площадки обслуживания.

Силовая конструкция щитов переработана и обеспечивает жесткость в несколько раз выше чем у других производителей, что позволяет получать более качественные ЖБИ и сокращает время формовки.

В таком исполнении на выходе при полной загрузке снимают 16 стеновых панелей в максимальной длине 7435 мм или 2×3645 мм через разделительный борт с максимальной высотой изделий 3230 мм, толщина 160 и 180 мм.

Программное обеспечение позволяет управлять системами гидравлики, вибрации и ТВО.

КУ произведена в рамках модернизации производственных мощностей компании «Бетотек».

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