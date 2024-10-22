Две новые школы на 2017 мест открылись в Кстовском районе Нижегородской области

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Образовательные учреждения расположились в муниципальном центре и селе Большая Ельня: всего в них смогут обучаться 2017 человек. Строительство велось по концессиям в рамках нацпроекта «Образование».

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Школа в селе Большая Ельня, построенная ООО «Школа Фрегат», предлагает 1225 учебных мест. Здание площадью 21,6 тысячи кв. метров состоит из четырех корпусов от двух до четырех этажей. Внутри школы расположены три спортивных зала, один актовый зал, столовая, медицинский пункт и библиотека. На территории школы обустроена спортивная зона, а также места для игр и отдыха. Образовательное учреждение также рассчитано и на учеников из соседних населенных пунктов, включая деревню Крутая.

Вторая школа на 792 ученика находится 3-м микрорайоне Кстова. Здание построено ООО «Школа Кстово-3». Образовательное учреждение состоит из секций от трех до четырех этажей и имеет площадь 17,6 тысяч кв.метров. Внутри школы предусмотрены помещения для занятий гимнастикой и хореографией, бассейн, спортивный и актовый залы, медицинский пункт и столовая.

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