Машиностроительный завод строят в ОЭЗ «Липецк»

В ОЭЗ «Липецк» строят завод «Энергопромагрегат Инвест». Здесь будут производить насосы и запасные части к ним, а также перемешивающие устройства и теплообменники. Это позволит обеспечить импортозамещение подобной продукции, которую выпускали иностранные компании, ушедшие из России.

Проект предполагает использование инновационных технологий, привлечение опыта и достижений мировых научно-исследовательских центров, повышение эффективности используемых мощностей.

В настоящее время строители занимаются устройством монолитных фундаментов производственного блока и административно-бытового корпуса. Следующим станет этап монтажа металлокаркаса. Всего же на территории предприятия будут действовать литейное, металлообрабатывающее, сборочное производства и склад готовой продукции.

На заводе планируется выпускать до 1 500 химических насосов, до 3 000 теплообменников и около 200 перемешивающих устройств ежегодно. Объем инвестиций и капитальных вложений составит 5 758 млн рублей. Будет создано 210 рабочих мест. Окончание строительства запланировано на III квартал 2026 года.

© sezlipetsk.ru

© sezlipetsk.ru

© sezlipetsk.ru

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