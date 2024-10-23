ВТБ переходит на отечественные принтеры «Катюша»

Первые устройства российского производителя офисной техники начали работу в ряде отделений банка во время международного финансово-экономического форума БРИКС-2024.

На первом этапе речь идет о покупке порядка 1500 принтеров двух моделей с возможностью печати, сканирования и копирования документов.

За поставку, установку и обслуживание новой техники отвечает компания Т1 Сервионика.

Вопрос перехода к российским решениям — будь то офисная техника, программное обеспечение или серверное оборудование — сейчас один из ключевых: как для ВТБ, так и для любой отечественной корпорации масштабов одного из крупнейших банков страны, рассказал заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов.

«Отечественными принтерами мы планируем постепенно замещать используемые сегодня зарубежные решения во всей сети отделений и офисов ВТБ. Кроме того, использование банком продукции российских производителей способствует развитию отечественной промышленности в целом. Решения постоянно совершенствуются, исходя из потребностей ключевых заказчиков».

Сотрудничество с такой масштабной в рамках страны структурой как ВТБ является для нас стратегически значимым, отметил управляющий партнер ГК «Катюша» Максим Виноградов.

«Мы рады, что российские крупные заказчики всё чаще выбирают отечественные ИТ-решения. Это позволяет нам как производителю уверенно наращивать объемы и в перспективе ускорить переход от импортозамещения к технологическому лидерству. Отмечу, что использование наших комплексных ИТ-решений на базе российской реестровой электроники и ПО обеспечивает заказчикам исполнение Указа Президента РФ № 166 о запрете использования иностранного ПО на критической информационной инфраструктуре».

«Катюша» — российская экосистема корпоративной печати, которая включает в себя линейку устройств печати, программное обеспечение, а также сервисные решения и полный аутсорсинг печатной инфраструктуры.

Крупносерийный выпуск 12 моделей налажен на производственной площадке в Ленинградской области. В линейке представлены устройства формата А3 и А4 со скоростью печати от 30 до 50 страниц в минуту, рассчитанные на потребности современного офиса.

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