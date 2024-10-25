В Карачаево-Черкесии открыли крупнейшую в СКФО площадку откорма овец

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Крупнейший на Северном Кавказе комплекс по откорму овец мощностью 50 тыс. голов единовременного содержания открылся в Карачаево-Черкесии (КЧР). Площадка построена в поселке Ударном в рамках инвестпроекта компании «Дамате» по производству и переработке баранины в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства республики.

После выхода объекта на производственную мощность в нем будут содержать до 50 тыс. овец единовременно. На сегодня на площадку завезено более 21 тыс. голов высокопродуктивных животных. <…> Поступление скота продолжается. С учетом планового оборота стада выход площадки на проектную мощность ожидается до конца года.

Строительство комплекса велось поэтапно. Второй этап, начатый в июне 2023 года, включал в себя строительство 16 навесов для выгула мелкого рогатого скота, кормовые столы, склад и навес для техники. Построены также административно-бытовой корпус и объекты биологической безопасности, проведены необходимые коммуникации. Площадка откорма рассчитана на выгульное круглогодичное содержание овец. Животные поступают сюда с фермерских хозяйств Северного Кавказа — партнеров сервисной компании «Дамате». Откорм занимает 45 — 65 дней в зависимости от исходного веса. После этого овцы отправляются на завод по переработке баранины, расположенный в Черкесске. Такой короткий срок откорма достигается за счет сбалансированного рациона.

Директор департамента животноводства Минсельхоза России Сергей Воскресенский подчеркнул, что «Дамате» показывает, как нужно вести бизнес полного замкнутого цикла, от поля до прилавка. «Это очень важно и надеюсь, что этот опыт будет полезен всем субъектам», — приводятся в сообщении слова Воскресенского. Он также отметил, что в Карачаево-Черкесии за последние пять лет производство животноводческой продукции увеличилось на 15%, молока — на 13%.

Проект по производству баранины компании «Дамате» в СКФО включает в себя крупнейший в России завод по переработке баранины в Черкесске, племенные и откормочные площадки, сервисную компанию для работы с фермерами и селекционно-генетический центр.

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