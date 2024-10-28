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Nelton 28 октября 2024, 14:52 Новые заводы и цеха

«Севкабель» запустил новое производство в Псковской области

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 © pskov.ru

Запуск новой производственной площадки поливинилхлоридных пластикатов в рамках проекта «Севкабель» состоялся в Пскове на территории завода «СКТ Групп».

Помимо остальных производственных линий в новом комплексе развернуто производство ПВХ пластикатов и пожаробезопасных полимерных композиций. Мощность площадки — 1200 тонн готовой продукции в месяц.

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Источник: https://pskov.ru/novosti/26.10.24/161413

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Псков, кабель
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