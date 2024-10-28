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Innokentij90 28 октября 2024, 15:39 Агропром и пищевая промышленность

В Ростовской области открыли фруктохранилище мощностью до 2,7 тысячи тонн

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 © www.rostov.kp.ru

В Куйбышевском районе Ростовской области открыли вторую очередь фруктохранилища за 200 млн рублей.

Предполагается, что во второй очереди фруктохранилища может находиться до 2,7 тысячи тонн продукции. Всего, с учетом первой очереди, хранилища рассчитаны на размещение до 5,2 тысячи тонн продукции.

Это предприятие является градообразующим для Куйбышевского района.

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Источник: https://www.rostov.kp.ru/online/news/6059965/

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фруктохранилище, овощерханилище
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