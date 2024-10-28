В Ростовской области открыли фруктохранилище мощностью до 2,7 тысячи тонн

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В Куйбышевском районе Ростовской области открыли вторую очередь фруктохранилища за 200 млн рублей.

Предполагается, что во второй очереди фруктохранилища может находиться до 2,7 тысячи тонн продукции. Всего, с учетом первой очереди, хранилища рассчитаны на размещение до 5,2 тысячи тонн продукции.

Это предприятие является градообразующим для Куйбышевского района.

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