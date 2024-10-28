В Ростовской области открыли фруктохранилище мощностью до 2,7 тысячи тонн

Innokentij90 28 октября 2024, 15:39 Агропром и пищевая промышленность
В Ростовской области открыли фруктохранилище мощностью до 2,7 тысячи тоннСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В Куйбышевском районе Ростовской области открыли вторую очередь фруктохранилища за 200 млн рублей.
Предполагается, что во второй очереди фруктохранилища может находиться до 2,7 тысячи тонн продукции. Всего, с учетом первой очереди, хранилища рассчитаны на размещение до 5,2 тысячи тонн продукции.
Это предприятие является градообразующим для Куйбышевского района.
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