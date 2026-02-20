В Крыму при поддержке Сбера открылось новое фруктохранилище
Сбер предоставил крымскому садовому хозяйству «Грушевские сады» льготное инвестиционное финансирование, которое позволило компании открыть высокотехнологичное фруктохранилище, сообщает банк.
Финансирование осуществлялось по льготной программе Минсельхоза, в рамках которой ежемесячно процентная ставка по кредиту субсидируется государством в размере 0,7% ключевой ставки. Общий бюджет проекта составил более 660 миллионов рублей, из них 80% - финансирование от Сбера.
Фруктохранилище площадью 5,5 тысячи квадратных метров поможет компании оптимизировать хранение яблок, создать более 30 новых рабочих мест, даст возможность реализовывать продукцию в торговых сетях на протяжении всего года.
«Мы продолжаем поддержку агропромышленного комплекса Крымского полуострова и рады сотрудничеству с таким важным предприятием, как „Грушевские сады“. Менее года назад мы заключили договор инвестиционного финансирования, и вот уже проект полностью реализован и начинает работу. Уверен, что появление этого современного и технологичного объекта поможет компании получить новое развитие, расширить производство и достичь новых высот в бизнесе», — приводится в сообщении комментарий управляющего отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе Андрея Подсвирова.
