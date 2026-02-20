Сбер предоставил крымскому садовому хозяйству «Грушевские сады» льготное инвестиционное финансирование, которое позволило компании открыть высокотехнологичное фруктохранилище, сообщает банк.

Финансирование осуществлялось по льготной программе Минсельхоза, в рамках которой ежемесячно процентная ставка по кредиту субсидируется государством в размере 0,7% ключевой ставки. Общий бюджет проекта составил более 660 миллионов рублей, из них 80% - финансирование от Сбера.

Фруктохранилище площадью 5,5 тысячи квадратных метров поможет компании оптимизировать хранение яблок, создать более 30 новых рабочих мест, даст возможность реализовывать продукцию в торговых сетях на протяжении всего года.

«Мы продолжаем поддержку агропромышленного комплекса Крымского полуострова и рады сотрудничеству с таким важным предприятием, как „Грушевские сады“. Менее года назад мы заключили договор инвестиционного финансирования, и вот уже проект полностью реализован и начинает работу. Уверен, что появление этого современного и технологичного объекта поможет компании получить новое развитие, расширить производство и достичь новых высот в бизнесе», — приводится в сообщении комментарий управляющего отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе Андрея Подсвирова.