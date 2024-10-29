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sergey k 29 октября 2024, 08:15 Судостроение и судоходство

ОСК отправила вторую партию секций плавдока из Рыбинска в Калининград

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Судостроительный завод ОСК «Вымпел» отправил вторую партию секций подъемно-спускового ремонтного плавучего дока «Капитан Анатолий Ермолаев» для Прибалтийского судостроительного завода ОСК «Янтарь».

Секции и подсекции дока с комплектом забойных деталей общей массой порядка 1480 тонн в количестве 360 штук погрузили на сухогрузное судно, которое направилось в Калининград.

Первая партия секций отправлена в июле. Весь объем металлических конструкций, изготовленных ССЗ «Вымпел» для «Янтаря», будет доставлен заказчику в три этапа.

30 августа в Калининграде прошла торжественная церемония закладки плавучего дока. В настоящее время на «Янтаре» ведется сборка секций в объём. Планируемый срок окончания строительства — 2026 год.

Плавдок спусковой способностью более 12000 тонн разработан Центральным морским конструкторским бюро ОСК «Алмаз». Он строится в рамках доковой программы ОСК при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Реализация программы предполагает строительство новых и реконструкцию существующих сухих доков и гидротехнических сооружений предприятий ОСК по схеме опережающего финансирования.

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Источник: https://t.me/aoOCK/10534

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