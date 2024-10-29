Новая линия для завода «Шанс Энтерпрайз»

На территории завода «Шанс Энтерпрайз» (резидент ОЭЗ «Липецк») началось строительство линии транспортировки и дозирования жидких растворителей для производства готовой продукции. Проект реализуется при участии Фонда развития промышленности.

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Фонд развития промышленности предоставил льготный заем для завода «Шанс Энтерпрайз» на сумму 242,8 млн рублей в рамках программы «Проекты развития». Еще 65 млн рублей — будет вложено в проект собственных средств компании. За счет заемных и собственных средств на заводе будет смонтирована новейшая линия транспортировки и дозирования жидких растворителей для производства готовой продукции.

Это позволит предприятию уйти от оборотной тары в виде кубов и бочек, которые сейчас утилизируются в больших объемах. После завершения строительства жидкие компоненты для производства пестицидов будут поступать на завод в автоцистернах и закачиваться в емкости, из которых по трубопроводу при помощи технологически нового дозирующего оборудования передаваться на производство.

Завершение строительства линии запланировано на 2025 год. Льготный заем от ФРП позволит максимально оперативно построить необходимую заводу линию транспортировки. Сейчас на площадке активно идут подготовительные работы.

Это уже второй проект, реализуемый группой компаний «Шанс» при участии Фонда развития промышленности. В прошлом году на средства льготного займа была смонтирована и запущена отдельная технологическая линия по производству глифосат- и дикватсодержащих препаратов, которая позволила нарастить объемы производства наиболее востребованных у российских аграриев препаратов.

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