В Кемерове открыли движение по Северо-Западному обходу

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Сегодня в Кузбассе торжественно открыли дорогу, которая серьёзно изменит облик столицы Кузбасса в ближайшее время — Северо-Западный объезд Кемерова.

Так как Кемерово является единственным крупным городом Сибири, через который проходит федеральная трасса Р-255 «Сибирь», и до сегодняшнего дня это был единственный путь для проезда многочисленных фур. Открытие объезда позволяет вывести из Кемерова поток транзитного транспорта — около 17 000 машин в сутки, большинство из которых — фуры.

Первыми по новой трассе проехали грузовые машины, которые везут «гуманитарку» в зону СВО. Движение для всех автомобилей будет открыто в 17.00.

Дорогу начали строить в декабре 2021 года, и полностью завершили федеральный проект за три года. Это скоростная автомобильная трасса протяженностью 47,85 километров, которая соединила федеральную автодорогу Р-255 «Сибирь» с запада на восток, минуя территорию города.

Стоимость строительства Северо-Западного обхода Кемерова составила 3,7 миллиардов рублей, в том числе 21,2 миллиардов было выделено из федерального бюджета. При строительстве обхода применили ряд уникальных технологий. Например, сделан экодук для прохода лосей в районе их привычных путей миграции. Он расположился в месте пересечения троп диких животных и шоссе. «Звериный мост» такого размера — первый в России. Один из ключевых объектов строительства Северо-Западного обхода Кемерова — мост Звездный через реку Томь. Это самый современный мост региона, название для которого выбрали сами жители Кузбасса.

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