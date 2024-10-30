В Новгородской области запустили производство импортозамещающих фитингов для «Газпрома»

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Компания «Петерпайп» открыла на территории ТОСЭР в городе Боровичи Новгородской области три цеха по производству электросварных фитингов и спигот. Они используются в газораспредительных системах «Газпрома».

Инвестиции превысили около 400 млн рублей. Из них 180 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП), а 20 млн рублей — ФРП Новгородской области. Эти средства компания получила по федерально-региональной программе «Проекты развития».

Предприятие выпускает три типа фитингов: электросварные с электронагревательным элементом для более надежного соединения; седловые для присоединения дополнительных элементов и литые фитинги (спигот).

На первом этапе объем производства составит до 350 тыс. соединительных деталей из полиэтилена в год с последующим увеличением объемов до 700 тыс. штук в год. Основным заказчиком выступает ООО «Газпром межрегионгаз», холдинг, управляющий региональными газовыми и энергосбытовыми компаниями ПАО «Газпром».

Потребность «Газпром межрегионгаз» составляет порядка 2 млн фитингов в год. Таким образом, «Петерпайп» сможет удовлетворить до 35% спроса. В апреле 2024 года «ОПК — Восход» с помощью займа ФРП в размере 111 млн рублей запустила в Санкт-Петербурге производство аналогичной продукции также в интересах ПАО «Газпром». Компания рассчитывает изготавливать до 650 тыс. изделий в год, обеспечив до 32% спроса ООО «Газпром межрегионгаз».

«Наше предприятие активно вовлечено в реализацию программы газификации регионов России. Ранее электросварные фитинги в стране не производились, их поставляли компании из Германии, Австрии и Швейцарии. После ухода европейских производителей с российского рынка наша компания решила наладить в России полномасштабное собственное производство электросварных фитингов и спигот. Благодаря участию в программе Фонда развития промышленности „Петерпайп“ обеспечит российский рынок импортозамещающей продукцией, которая полностью изготавливается из отечественных материалов и сырья», — рассказал главный инженер ООО «Петерпайп» Александр Махонин

За счет средств займа «Петерпайп» приобрел технологическое оборудование: термопластавтоматы и проволокоукладочные машины с ЧПУ, а также пресс-формы для литья под давлением. На собственные средств компания закупала лабораторное и вспомогательное оборудование. Основное сырье — полиэтилен — поставляет ПАО «СИБУР Холдинг», уровень локализации составляет 100%.

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