стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
Дед_Накал 30 октября 2024, 14:35 Производство

ЗАО Накал выпускает новую промышленную печь.

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

Готова к отгрузке проходная конвейерная электропечь СКОС 14.60.3/10

Успешно завершены испытания и проведена приемка электропечи конвейерного типа на территории производства «Накал». Электропечь СКОС 14.60.3/10 предназначена для нормализации и рекристаллизационного отжига стальных полуфабрикатов в окислительной среде при температуре до 1000 °C.

· Размер рабочей камеры (ДхШхВ) — 6000×1400×300 мм

· Максимальная рабочая температура — 1000 °С

На данный момент печь готова к отгрузке на территорию заказчика в г. Кемерово, где специалисты собственной службы сервиса «Накал» проведут шеф-монтаж и пусконаладочные работы, обеспечив качественное внедрение оборудования в производственные процессы предприятия.

СКОС 14.60.3д10 Накал Промышленные печи.jpgСКОС 14.60.3д10 Накал Промышленные печи.jpg © 5

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: https://www.nakal.ru/news/gotova-k-...ernaya-elektropech-skos-14-60-3-10/

Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)


Поделись позитивом в своих соцсетях


новое промышленное оборудование, Солнечногорск, промышленные печи, ЗАО Накал
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,