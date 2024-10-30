ЗАО Накал выпускает новую промышленную печь.Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Готова к отгрузке проходная конвейерная электропечь СКОС 14.60.3/10
Успешно завершены испытания и проведена приемка электропечи конвейерного типа на территории производства «Накал». Электропечь СКОС 14.60.3/10 предназначена для нормализации и рекристаллизационного отжига стальных полуфабрикатов в окислительной среде при температуре до 1000 °C.
· Размер рабочей камеры (ДхШхВ) — 6000×1400×300 мм
· Максимальная рабочая температура — 1000 °С
На данный момент печь готова к отгрузке на территорию заказчика в г. Кемерово, где специалисты собственной службы сервиса «Накал» проведут шеф-монтаж и пусконаладочные работы, обеспечив качественное внедрение оборудования в производственные процессы предприятия.
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