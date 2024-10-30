ЗАО Накал выпускает новую промышленную печь.

Готова к отгрузке проходная конвейерная электропечь СКОС 14.60.3/10

Успешно завершены испытания и проведена приемка электропечи конвейерного типа на территории производства «Накал». Электропечь СКОС 14.60.3/10 предназначена для нормализации и рекристаллизационного отжига стальных полуфабрикатов в окислительной среде при температуре до 1000 °C.

· Размер рабочей камеры (ДхШхВ) — 6000×1400×300 мм

· Максимальная рабочая температура — 1000 °С

На данный момент печь готова к отгрузке на территорию заказчика в г. Кемерово, где специалисты собственной службы сервиса «Накал» проведут шеф-монтаж и пусконаладочные работы, обеспечив качественное внедрение оборудования в производственные процессы предприятия.