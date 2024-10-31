Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома «Плесецк»

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Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1а» взят на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Этот пуск увидели воспитанники Краснодарского президентского кадетского училища, Ставропольского президентского кадетского училища, Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса и Северо-Кавказского суворовского военного училища. Незадолго до него ребята смогли посетить стартовую площадку ракеты-носителя «Союз-2.1а».

В рамках визита на космодром, который организовало Минобороны России, воспитанникам устроили экскурсию по памятным местам города Мирный, в том числе по аллее выдающихся начальников космодрома, на которой увековечены бюстами генерал армии Ю.Яшин, генерал-лейтенант С.Штанько, генерал-лейтенант Г. Алпаидзе.

Также военнослужащие 1-го Государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ для юных гостей провели экскурсию по монтажно-испытательному корпусу, стартовому и техническому комплексу ракеты-носителя «Ангара».

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