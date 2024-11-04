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Александр Петров 04 ноября 2024, 12:18 Судостроение и судоходство

Судостроение Краболов «Капитан Сковпен» отправился на ходовые испытания в Финский залив

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 © sudostroenie.info

Корабелы «Окской судоверфи» отправили на ходовые испытания третье краболовное судно проекта CCa5712P под названием «Капитан Сковпен». Об этом сообщила верфь.

Судно должно подтвердить свои технические характеристики в акватории Финского залива, а команда — протестировать навигационное и основное судовое оборудование, а также работу систем автоматики, связи и жизнеобеспечения.

Напомним, что «Капитан Сковпен» является третьим краболовом-процессором в серии проекта CCa5712P, строящейся «Окской судоверфью» для группы компаний «Русский краб» в рамках крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами.

Краболовы проекта CCa5712P (разработчик — «Дамен Инжиниринг СПб») предназначены для добычи и переработки улова в готовую варено-мороженую и сыромороженую продукцию на бортовой фабрике. Эти суда выделяются улучшенными мореходными качествами, высокой производительностью, экологичностью, а также уровнем безопасности и комфорта для экипажа.

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Источник: https://sudostroenie.info/novosti/43778.html

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CCa5712P, Капитан Сковпен,
  • Нет аватара Lanus
    04.11.2416:36:06

    Главное не забыть крабов наловить, чтобы не были так очевидны шпионские функции.

    #1291775
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      04.11.2416:38:49

      Ну и дурак — на таком примитивном уровне давно тут уже никто не выступал от хох.в!!!

      #1291777
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