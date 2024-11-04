Судостроение Краболов «Капитан Сковпен» отправился на ходовые испытания в Финский залив

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Корабелы «Окской судоверфи» отправили на ходовые испытания третье краболовное судно проекта CCa5712P под названием «Капитан Сковпен». Об этом сообщила верфь.

Судно должно подтвердить свои технические характеристики в акватории Финского залива, а команда — протестировать навигационное и основное судовое оборудование, а также работу систем автоматики, связи и жизнеобеспечения.

Напомним, что «Капитан Сковпен» является третьим краболовом-процессором в серии проекта CCa5712P, строящейся «Окской судоверфью» для группы компаний «Русский краб» в рамках крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами.

Краболовы проекта CCa5712P (разработчик — «Дамен Инжиниринг СПб») предназначены для добычи и переработки улова в готовую варено-мороженую и сыромороженую продукцию на бортовой фабрике. Эти суда выделяются улучшенными мореходными качествами, высокой производительностью, экологичностью, а также уровнем безопасности и комфорта для экипажа.

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