24 российских спутника для мониторинга судоходства успешно выведены на орбиту

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5 ноября на космодроме «Восточный» состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б», которая успешно вывела на орбиту 24 спутника Sitro-AIS, созданных компанией «Спутникс» (входит в АФК «Система») для мониторинга судоходства.

Как уточняют в компании, все космические аппараты были приняты на управление.

Новые спутники пополнят группировку Sitro-AIS. Спутники оснащены аппаратурой, которая обеспечивает мониторинг судоходства, в том числе по Северному морскому пути. После запуска группировка будет состоять из 52 аппаратов.

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