В Красногвардейском районе Петербурга открыт новый детский сад

© static.mk.ru

В городе на Неве открылся новый детский сад. В трехэтажном учреждении имеется благоустроенная территория, бассейн, физкультурные и музыкальные залы. Садик смогут посещать 140 детей в группах от 1,6 до 3 лет и от 3 до 7 лет.

Дети смогут проводить время в современных игровых комплексах и на спортивных площадках.

Детский сад подходит под окружающую застройку. Он располагается в первой и девятой секциях проекта «Малоохтинский, 68».

Здание уже введено в эксплуатацию, город получил его безвозмездно.

© ss.metronews.ru

© gov.spb.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈