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Великоросс 07 ноября 2024, 20:10 Детские сады и школы

В Красногвардейском районе Петербурга открыт новый детский сад

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 © static.mk.ru

В городе на Неве открылся новый детский сад. В трехэтажном учреждении имеется благоустроенная территория, бассейн, физкультурные и музыкальные залы. Садик смогут посещать 140 детей в группах от 1,6 до 3 лет и от 3 до 7 лет.

Дети смогут проводить время в современных игровых комплексах и на спортивных площадках.

Детский сад подходит под окружающую застройку. Он располагается в первой и девятой секциях проекта «Малоохтинский, 68».

Здание уже введено в эксплуатацию, город получил его безвозмездно.

 © ss.metronews.ru

 © gov.spb.ru

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Источник: https://spb.mk.ru/social/2024/11/07...88a136a-04cf-5928-a5e1-f7a919baae76

Санкт-Петербург
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