ГТЛК поставила свыше 110 автобусов по ФНБ-проекту и нацпроекту БКД для 7 регионов за неделю

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С 4 по 8 ноября ГТЛК передала в лизинг для перевозчиков из 7 регионов городской пассажирский транспорт в рамках профильного инвестпроекта с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) и нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).

Компания поставила

20 автобусов ПАЗ 422320-14 и 17 ПАЗ 422320-04 для Тюменской области,

25 ПАЗ 320435-04 для Ленинградской области,

21 НЕФАЗ 5299-0000040-57 для Республики Татарстан,

20 VOLGABUS 5270G2 для Челябинской области,

4 ПАЗ 320415-04 для Кировской области,

2 КАВЗ 4270-C2 для Курганской области

(все — по ФНБ-проекту),

а также 3 троллейбуса 5270 Т «Пересвет» для Удмуртской Республики (по нацпроекту БКД).

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Поставки на условиях льготного лизинга осуществляются благодаря мерам поддержки Минтранса России по федпроекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта БКД. Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

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