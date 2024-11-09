Подписан акт приема второй в серии трюмной баржи «АРК-102»

Несамоходная баржа проекта АРК 100 построена в Костроме для судоходной компании «АРК».

"Сегодня в Костроме подписали акт приема передачи очередной трюмной баржи «АРК-102″. В добрый путь! Семь футов под киль и хорошей экономики рейсов!», — сообщает Telegram-канал Судоходная Компания АРК.

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Спуск на воду несамоходной баржи АРК-102 состоялся 27 сентября 2024 года на «Судоверфи «Кострома» в присутствии морского блогера Виктории Корабеловны. Проект АРК 100 разработан конструкторским бюро «СКИП».

Закладка двух судов проекта АРК 100 прошла на «Судоверфи «Кострома» 20 апреля 2023 года. Спуск на воду первой из двух трюмных барж состоялся 8 ноября 2023 года. Баржа может перевозить как генеральные, навалочные грузы (в том числе зерно или опасные грузы), так и до двухсот 20-футовых контейнеров. Из них до 110 TEU размещаются в трюме, остальные — на палубе

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