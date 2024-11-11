Завод Полиматиз запустил производство композита для замены бетонной подготовки

Юлия Кузьмина 11 ноября 2024, 10:53 Производство
Завод Полиматиз запустил производство композита для замены бетонной подготовкиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Завод Полиматиз запустил производство композитного материла, который станет альтернативой «подбетонки»
Материал востребован в обустройстве оснований мягких отмосток, тротуарных и парковочных покрытий, его применение положительно скажется на оптимизации масштабных объёмов земляных и бетонно-растворных работ.
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Юлия Кузьмина