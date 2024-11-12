В Новохоперске Воронежской области открылся образовательный центр «Принципиум»

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11 ноября состоялось торжественное открытие Новохоперского образовательного центра «Принципиум» им. В.Т. Петрова.

Образовательный центр «Принципиум», возведенный по национальному проекту «Образование», рассчитан на 1101 место. В школе 64 учебных кабинета, 2 спортивных зала, тренажерный зал, зал гимнастики, столовая, актовый зал, библиотека с высокотехнологичным оборудованием, конференц-зал. На территории общеобразовательного учреждения организованы открытые террасы, зона для подвижных игр, футбольное поле, баскетбольная площадка, площадка уличных тренажеров, шахматные столы, теплица, полоса препятствий.

Объект современно оснащен: здесь есть высокотехнологичное мультимедийное оборудование, интерактивные панели, различные станки, 3D-принтеры, типография, фото- и видеотехника, студия звукозаписи, цифровые лаборатории, мобильная и легко трансформируемая мебель.

Директору образовательного центра Виктору Борисову были вручены сертификат на приобретение двух школьных автобусов и сертификат на 10 млн рублей для покупки оборудования в агроклассы.

© www.govvrn.ru

© www.govvrn.ru

© www.govvrn.ru

© www.govvrn.ru

© www.govvrn.ru

© www.govvrn.ru

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