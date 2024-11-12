Новые свинокомплексы «Агропромкомплектации» в Рязанской области начали поставлять свиней на убой

08_11_фото © sfera.fm

ГК «Агропромкомплектация» начала поставку свиней со своих новых свинокомплексов в Рязанской области — «Поплевинского» и «Моловского». Первые партии животных были отгружены на Курский и Дмитрогорский мясоперерабатывающие заводы (КМПЗ и ДМПЗ, входят в Группу компаний).

Как сообщили в компании редакции sfera.fm, ежедневно на КМПЗ и ДМПЗ рязанские свинокомплексы направляют четыре машины по 165 голов в каждой. Средний вес одного животного составляет 125 кг.

В дальнейшем, когда «Поплевинский» и «Моловский» выйдут на полную производственную мощность, объем поставок увеличится, отметили в компании. В частности, в декабре, согласно плановому графику, свинокомплексы отгрузят 17 260 свиней на убой: суммарно КМПЗ и ДМПЗ примут 16 300 голов, еще 960 голов «Агропромкомплектация» поставит сторонним контрагентам.

— Для обеспечения высокого уровня санитарной безопасности «Агропромкомплектация» запустила пункт центральной мойки и дезинфекции машин. Все машины с товарным поголовьем проходят мойку и дезинфекцию перед погрузкой. Это позволяет минимизировать риски в области биобезопасности и гарантирует, что на предприятия «Агропромкомплектации» и к ее партнерам поступают только здоровые животные, — отмечает директор департамента свиноводства ГК «Агропромкомплектация» Юрий Дьяченко.

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