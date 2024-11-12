В Башкирии запустили новое производство туймазинского предприятия «Риапласт»

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Сегодня, 12 ноября, в рамках открытия пятого форума-выставки «Легпром» был дан старт работе швейно-заготовительного цеха туймазинского предприятия «Риапласт».

Предприятие в основном специализируется на разработке и производстве упаковок для сыпучих материалов и пищевой продукции. Ассортимент продукции — мягкие контейнеры, предназначенные для транспортировки и хранения пищевых и строительных материалов. Продукция востребована в России и за рубежом — экспортируется в Казахстан и Узбекистан.

На предприятии организован полный цикл производства продукции полностью из отечественных материалов.

В 2020 году проект туймазинской компании «Риапласт» по строительству нового производственного цеха рассмотрели на «Промышленном часе». В качестве мер государственной поддержки предприятию выделили земельный участок на льготных условиях.

«Наш инвестпроект мы реализуем с 2021 года. В апреле этого года мы завершили строительство основного корпуса на 4 200 кв. метров. Общий объем инвестиций по проекту составил около 160 млн рублей. В 2025 году планируем ввести в строй складские помещения на 1000 квадратных метров», — рассказал заместитель генерального директора ООО «Риапласт» Марат Шайдуллин.

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